Schianto mortale in Emilia. perde la vita professionista siciliano

Un agrigentino ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo l‘autostrada A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud. Si tratta di Amedeo Brucculeri, cinquantenne geometra di Agrigento. L’uomo, residente a Carpi, era a bordo della sua Fiat quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato – intorno la mezzanotte di ieri – contro un Tir.

Brucculeri rientrava da una cena con amici quando è rimasto vittima dell’incidente, avvenuto nei pressi di un cantiere. La vittima risiedeva in Emilia dove lavorava come professionista presso alcune aziende della zona. Sul posto vigili del fuoco, polstrada e sanitari 118.