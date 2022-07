San Cataldo. Un gruppo di turisti danesi in visita al sito geo minerario di Gabara

SAN CATALDO. Il sito geominerario di contrada Gabara continua a far registrare la visita da parte di tantissime persone non solo dall’Italia ma anche dall’estero. Stavolta a visitare il sito è stato un gruppo di turisti danesi che, evidentemente, hanno voluto vedere dal vivo un sito del quale ormai si parla non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. I turisti danesi sono stati in visita alle zolfare con la magistrale guida di Azzurra Alessi.

Nella circostanza i turisti hanno ammirato non solo le discenderie, ma anche la bellezza e il fascino di un sito che, una volta recuperato grazie all’opera di Angelo La Rosa e dell’ex amministrazione Modaffari, è stato adeguatamente valorizzato contribuendo non poco alla promozione del territorio sancataldese di cui ormai ne è divenuto un autentico fiore all’occhiello.