San Cataldo, Modaffari: “La Società di gestione dei tributi crea terrorismo psicologico”

Il Consigliere comunale Giampiero Modaffari presenta un’interrogazione consiliare per chiere chiarimenti in merito alla Soget, la Società di gestione dei tributi concessionaria del servizio di riscossione del Comune di San Cataldo.

Il rappresentante cittadino sottolinea che la Soget sta inviando massivamente centinaia di preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati per cartelle di pagamento di tributi locali di poche centinaia di euro o anche di importi inferiori.

A seguire il testo dell’interrogazione:

Si assiste ad un invio massivo dei citati preavvisi spesse volte non dovuti stante che i cittadini/contribuenti hanno regolarmente provveduto a versare quanto loro contestato con precedenti richieste di pagamento.

A volere pensare bene è come se il sistema “SOGET” non abbia caricato gli avvenuti versamenti eseguiti in precedenza.

A volere pensare male è come se “SOGET” ci stesse provando a riscuotere qualcosa di non dovuto anche mettendo in atto sistemi di TERRORISMO PSICOLOGICO.

Il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ ha esaminato approfonditamente la normativa in materia riscontrando che vi sono numerosissime sentenze del Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e Commissioni Tributarie che si sono espresse sull’assoluta illegittimità dei preavvisi di fermo amministrativo nel momento in cui non venga rispettato il “principio di proporzionalità” tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo.

D’altra parte sempre più frequentemente nostri concittadini ci segnalano che pervengono loro dei preavvisi assolutamente non dovuti stante che loro hanno – in tempi remoti – regolarizzato la loro posizione debitoria.

Ed allora riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba immediatamente interagire con la SOGET al fine di approfondire i seguenti aspetti:

– perché la SOGET non ha caricato e registrato gli avvenuti versamenti da parte dei contribuenti di precedenti richieste di pagamento, costringendo un elevato numero di concittadini a dovere impegnare intere giornate per cercare di risolvere quanto non sarebbe dovuto succedere? (Inoltro dei preavvisi non dovuti poiché tributi regolarmente versati)

– perché la SOGET non ritiene di dovere rispettare il sacrosanto principio di proporzionalità tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo?

– perché la SOGET si spinge ad inviare preavvisi di fermo amministrativo anche di più di un autoveicolo?

A tal fine il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, da sempre vicino alle esigenze ed istanze dei nostri concittadini, ha presentato una corposa interrogazione consiliare con la quale si INTERROGA l’Amministrazione Comunale al fine di ottenere le risposte ai seguenti quesiti:

– si ritiene di dovere creare un riferimento comunale con MAIL dedicata da comunicare alla Città, in cui far pervenire le innumerevoli contestazione di nostri concittadini che si sentono e spesse volte lo sono vessati da parte della SOGET, per richieste assolutamente non dovute e legate a loro non allineamento del sistema di registrazione degli avvenuti pagamenti (banca dati disallineata rispetto alla situazione reale)?

– si ritiene di dovere intervenire nei confronti di SOGET per evitare che i nostri concittadini siano oggetto di vessazione psicologica, in considerazione che le operazioni di preavviso di fermo amministrativo debbono rispettare il principio di proporzionalità tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo?

– si ritiene che questa amministrazione comunale debba urgentemente fornire risposte alle numerose lamentele dei nostri concittadini che si stanno vedendo recapitare in modo massivo preavvisi di fermo amministrativo, ed evitare loro di costringerli a contestare gli stessi per illegittimità rivolgendosi alla competente Commissione Tributaria Provinciale?

– al di là della legittimità dell’emissione dei preavvisi per mancato rispetto del principio di proporzionalità, qualora sia accertata la mancanza di presupposti per l’emissione del preavviso (Ad esempio avvenuto regolare pagamento) chi risarcisce i cittadini per tutto il tempo perso e per le preoccupazioni subite?