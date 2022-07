San Cataldo. Appello del parroco Giovanni Galante per la sistemazione della Croce dei Cappuccini

SAN CATALDO. La croce dei Cappuccini a San Cataldo è in condizioni pietose e va sistemata. E’ questo l’appello che ha lanciato il parroco della vicina chiesa dei Cappuccini, padre Giovanni Galante.

Il parroco ha sottolineato come sia ridotta la Santa Croce da 5 mesi a questa parte e come richieda immediati interventi per la sua sistemazione prima che cada e che un simbolo della fede e della religiosità sancataldese venga irrimediabilmente compromesso. Il tutto con l’auspicio che si intervenga prima possibile per scongiurarne ulteriori danni.