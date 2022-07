Ragazzo di 14 anni muore folgorato dopo aver toccato un cancello elettrico

Un ragazzo di 14 anni è morto folgorato dopo aver toccato un cancello elettrico condominiale vicino a casa sua. È accaduto venerdì sera a Roma, nel quartiere Borghesiana, dove il giovane stava giocando in strada con un coetaneo.

Il 14enne ha toccato le sbarre di ferro del cancello, è rimasto folgorato e si è accasciato a terra. L’amico, con cui era solito giocare, ha subito allertato parenti e amici, che hanno poi chiamato i soccorsi.

Gli operatori del 118 sono arrivati immediatamente sul posto e hanno provato a rianimare il ragazzo, che è stato poi portato al Policlinico Tor Vergata. Anche lì i medici hanno provato a riportarlo in vita, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Frascati indagano sull’accaduto.