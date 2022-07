Per saltare la fila in Pronto Soccorso estrae un coltello minacciando il personale sanitario: denunciato

Solitamente per saltare la fila c’è chi si inventa di tutto. Tuttavia quanto accaduto all’Ospedale di Maresca a Torre del Greco, ha perlomeno dell’incredibile in quanto, per saltare la fila, un uomo non ha esitato ad estrarre un coltello e a minacciare il personale in servizio pur di essere assunto in cura al Pronto Soccorso.

E sono stati momenti di tensione e paura. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare ordine, calma e legalità. Un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Quando è arrivato in ospedale ha estratto un coltello e lo ha puntato contro il personale sanitario pretendendo di essere visitato senza attendere il turno.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo. Hanno perquisito il 51enne e trovato anche un coltello a serramanico nel suo borsello. E’ stato denunciato per minaccia e porto di armi.