La Sancataldese è ufficialmente iscritta al campionato di serie D

La Sancataldese è ufficialmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie D. Lo ha annunciato la dirigenza che, dopo aver provveduto a tutti gli adempimenti necessari (fidejussione, versamento quota iscrizione, liberatorie stagione precedente ecc.), ha ottenuto il parere positivo dalla Co.Vi.So.D. per l’iscrizione al massimo torneo nazionale dei dilettanti.

“Siamo pronti per partire, e in perfetta regola, come sempre! – ha commentato la dirigenza – Speriamo che la Città e tutta la tifoseria possano rispondere con un importante numero di adesioni alla campagna abbonamenti appena lanciata! Sostegno necessario e fondamentale per il progetto”.