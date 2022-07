Impauriti dai fuochi d’artificio, due cagnolini accolti da un poliziotto all’interno di una volante

Quando i fuochi d’artificio possono innescare reazioni di incontrollata paura negli animali. È accaduto che due cagnolini, impauriti dai fuochi d’artificio, hanno trovato rifugio all’interno di una volante della Polizia sotto i sedili. Il poliziotto che li accolti, li ha scoperti ha fatto semplicemente il suo lavoro, li ha identificati.

E per i due fuggitivi impauriti è stato un bene. La foto dei due cani impauriti accolti nella volante di Polizia, che è stata postata su Facebook da L’Agente Lisa, è subito diventata virale. Gli animali, impauriti dai rumori forti come i fuochi d’artificio, tendono a fuggire mettendosi in pericolo o perdendosi. Stavolta, tuttavia, per loro solo tanta paura ed un lieto fine con il ritorno a casa dai loro padroni che li hanno accolti a braccia aperte.