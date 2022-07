Eccellenza. Nuovo colpo di mercato della Nissa: preso Giacomo Sinatra

Ancora un altro colpo di mercato per la Nissa. Il ds Massimo Ferraro s’è assicurato per la prossima stagione Giacomo Sinatra, attaccante classe 2003. Si tratta di un giovane di grande prospettiva, già messosi in bella evidenza in altre società blasonate del panorama calcistico siciliano e non solo. Il suo ruolo è quello di punta centrale ma all’occorrenza sa anche svolgere bene anche quello di seconda punta.

La scorsa stagione il ragazzo ha giocato dell’Enna calcio in Eccellenza ma in precedenza ha avuto anche importanti esperienze con Sancataldese, Piacenza Under 19, Leonzio e con il settore giovanile del Catania, dove si è formato calcisticamente.