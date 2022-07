Eccellenza. Nuovo colpo di mercato della Nissa: preso Ernesto Sammartino

Nuovo colpo della Nissa Fc nel mercato in entrata. La società biancoscudata s’è assicurata le prestazioni di Ernesto Sammartino. Nisseno, classe 1998, dopo tre stagioni ad alto livello con i cugini dell’Atletico Nissa condite da oltre quaranta marcature, rimane a Caltanissetta sponda biancoscudata per dare il necessario contributo per la risalita del club nisseno.

Cresciuto calcisticamente nella rinomata Scuola calcio g&g Italia dove è riuscito a mettersi in mostra, nel recente passato ha vestito nell’ordine le maglie dell’Atletico Caltanissetta in Promozione, Nissa sport club 1962 e Pro Favara in Eccellenza. Esterno offensivo, dal bagaglio tecnico degno di nota, nel quale spiccano lo stop orientato, la brillante conduzione palla in velocità e il dribbling secco, Sammartino ha nelle sue corde caratteristiche tecniche di alto livello come, appunto, la qualità nella rapidità di esecuzione. Devastante nello sviluppo delle transizioni positive grazie a una grande frequenza di gambe che gli consente di effettuare notevoli accelerazioni palla al piede, sa essere anche lucido e cinico sotto porta, nonché molto abile a servire assist deliziosi per i suoi compagni, seppur, a volte, non metronomico nei tempi dell’ultimo passaggio.