Controlli dei Carabinieri per combattere il triste fenomeno dell’abbandono di animali

L’Arma dei Carabinieri impegnata a 360 gradi nella lotta all’abbandono di animali. I mesi estivi sono i peggiori per l’impennata che subiscono i numeri degli abbandoni animali. I Carabinieri di alcune province effettuano in questo periodo controlli preventivi per sensibilizzare i proprietari soprattutto di animali da compagnia come cani e gatti.

Le verifiche vengono svolte sullo stato di vita e di salute degli animali, del rispetto della normativa in materia di custodia, così come delle loro vaccinazioni. Le vittime più numerose di questo orribile fenomeno sono i cani. L’Arma invita a chiamare il 112 qualora si abbiano notizie di maltrattamenti e abbandoni di animali.