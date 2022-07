Caltanissetta. Trasferta internazionale Erasmus plus “Together” del Laboratorio dei Sogni in Polonia.

Trasferta internazionale Erasmus plus “Together” del Laboratorio dei Sogni in Polonia. Hanno partecipato in Polonia al progetto Erasmus Plus “Together” i ragazzi dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta a Radom vicino Varsavia.

Un’esperienza senza pari organizzata dalle Associazioni Filmforum (Polonia)-capofila, KINOGRAPHE (Francia), Laboratorio dei Sogni (Italia), Cinemahall (Ucraina). Quattro partners internazionali collaborati dal partner tecnico: Canon.

Un progetto realizzato con il sostegno della formula Erasmus plus dell’Unione Europea. Il Progetto “Together” è stato svolto utilizzando il video come strumento di educazione sociale e la libertà di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi.

Molto pregnante la scelta del titolo: “Together”: “insieme” per condividere esperienze che formino nei ragazzi una consapevolezza dell’importanza dello scambio culturale internazionale.

Per i ragazzi è stato molto interessante scambiare esperienze ed opinioni con i loro compagni ucraini (anzi solo ragazze, vista l’impossibilità dei ragazzi ucraini di lasciare la nazione) che in questo momento vivono momenti di forte stress emotivo a causa della guerra in corso.

Momenti commoventi infatti si sono vissuti nella serata finale quando le due team leader: Laura (Italia) ed Ania (Ucraina) si sono abbracciate ricordando quel fatidico 24 Febbraio; Laura ha salutato nelle lingue delle quattro nazioni dando segno della propria solidarietà al popolo ucraino; Ania indossando sulle spalle la bandiera della propria nazione (vedi foto) ha ricordato questi terribili mesi di guerra ribadendo quanto la connessione con i paesi con i quali aveva intrapreso dei progetti Erasmus sia stata per lei fondamentale.

I ragazzi partecipanti dai 18 ai 30 anni sono stati affiancati da attori e registi professionisti e collaborati dalla Polizia di Radom (Varsavia), dalle Associazioni di servizio di emergenza medica, dall’American Corner Radom. Madrina del progetto la bellissima Anna Mucha, attrice del film Schindler List del regista Spielberg. Un progetto che intende lasciare un segno tangibile di crescita di consapevolezza sulla cooperazione internazionale.

Hanno accompagnato i ragazzi in Polonia Laura Abbaleo e Salvatore Buccoleri del Direttivo dell’Associazione Laboratorio dei Sogni, di seguito i nomi dei ragazzi: Emmanuela Alaimo, Matteo Bellomare, Lorenzo Cen, Alessandro Consiglio, Francesco Fonti, Elvi Kapo, Matteo Migliore, Gabriella Milazzo, Jennifer Paci, Angelo Palascino, Sergio Palazzolo, Alessandra Scibetta. I versatili ragazzi che hanno partecipato al progetto frequentano gli Istituti IISS L. Russo di Caltanissetta e Platone di Palermo.