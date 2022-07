Caltanissetta. Approvati in Consiglio Conto Consuntivo 2021 e Bilancio di Previsione 2022. Il gruppo consiliare del M5S: “Maggioranza compatta; valutati con obiettività gli emendamenti della minoranza”

CALTANISSETTA. “A notte inoltrata, votati Conto consuntivo 2021 e Bilancio previsionale 2022. Ben ventuno sono stati gli emendamenti presentati dall’opposizione”. Così il gruppo consiliare del M5S in una nota di stampa.

“Il gruppo consiliare del M5S ha ritenuto di non presentare alcun emendamento, avendo già ottenuto l’inserimento in bilancio dei fondi relativi a temi correlati al proprio programma, come attraversamenti pedonali, percorsi turistici al castello di Pietrarossa, fondi alle scuole, decoro urbano, illuminazione cittadina ed altro. La maggioranza si è presentata compatta all’appuntamento, e pur prevalendo numericamente ha valutato con obiettività gli emendamenti presentati dall’opposizione, ritenendo di appoggiare iniziative positive per la città”.

Il gruppo consiliare del M5S ha ribadito: “Abbiamo dunque votato favorevolmente degli emendamenti riguardanti la sicurezza nelle ville comunali ed in centro storico, la posa di asfalto in alcune strade, l’illuminazione esterna del teatro Margherita e l’eliminazione di barriere architettoniche, oltre l’implementazione del contributo destinato al rally di Caltanissetta, chiedendo tuttavia all’amministrazione di arricchirne la dotazione economica con ulteriori interventi.

Tra questi, ad esempio: estendere l’illuminazione richiesta per il teatro Margherita alla adiacente scalinata che conduce a Palazzo Moncada, illuminare la via Pio La Torre e risistemare completamente la pavimentazione dell’anello interessato dalle processioni della Settimana Santa. Con il nostro atteggiamento speriamo di aver lanciato un segnale che possa consentire un nuovo percorso, il più possibile condiviso, per migliorare la vita dei nostri cittadini”.