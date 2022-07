Butera. Ordinanza sindacale contro la vendita di bevande alcoliche a minorenni

BUTERA. Il sindaco ha disposto il divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi ubicati in tutto il territorio di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minorenni, agli infermi di mente, alle persone in stato di manifesta ubriachezza, ma anche divieto agli stessi esercenti di utilizzare, oltre le ore 1,00 di mattina, apparecchi di diffusione musicale per eventuali eventi o manifestazioni ludiche da tenersi negli spazi antistanti i locali medesimi al fine di garantire la quiete pubblica.

Il provvedimento che è stato assunto in considerazione del fatto che continuano a pervenire diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la somministrazione indiscriminata di bevande alcoliche, ma anche l’utilizzo di apparecchiature di diffusione musicale non solo oltre l’orario consentito ma con tonalità tali da arrecare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone, l’occupazione del suolo comunale ben oltre la superficie autorizzata dagli organi competenti comunali.

Il sindaco, pertanto, ha ritenuto di dover intervenire e lo ha fatto ribadendo quanto già previsto dal regolamento comunale e anche dal Codice penale sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori e sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Con l’ordinanza, che è stata assunta d’intesa con il comandante della Polizia municipale, è fatto obbligo agli stessi esercenti di utilizzare apparecchi di diffusione musicale all’interno dei locali con modalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle occupazioni ed al riposo delle persone.