Sicilia, Palermo: Cuffaro, pentito degli errori voglio risarcire societa’

“Una montagna di astio si e’ accampata contro di me e il mio cuore non ha avuto paura. E’ infuriata la battaglia contro di me e sono rimasto fiducioso. Sono sereno perche’ so di essere a posto con la mia coscienza e perche ‘ così di essermi impegnato per la democrazia, per le liberta’ e per dare un futuro alle cose che contano”.

Lo dice il commissario regionale della Dc Nuova, Toto’ Cuffaro. “So di aver commesso degli errori e dei quali sono pentito e – continua – vorrei risorgere la societa’ attivandomi per una buona politica. A chi legittimamente diffida di me chiedo anche di mettermi alla prova e, se puo’, accantonare un purbile pregiudizio “.