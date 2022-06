Sicilia: Micciché (FI), per tenere unito c.destra passo indietro di Musumeci

– “Se per tenere unito il centrodestra Nello Musumeci deve fare un passo indietro? Non c’è dubbio. La coalizione e il concetto di coalizione prevede che va scelto il candidato migliore. Il primo partito forse ha il diritto alla prima parola ma non più di questo, le cose si scelgono insieme, noi abbiamo candidati che possono andare bene e che proporremo ai nostri alleati, ma non in termini e obbligo di scelta”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciché, commentando le prime proiezioni che darebbero il candidato del centrodestra Roberto Lagalla vincente a primo turno. “Da parte mia il no a Musumeci c’è da tanto tempo”, conclude Micciché