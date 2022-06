Scontro frontale sulla Palermo – Agrigento: muore un uomo originario dell’Ennese; due i feriti, di cui uno grave

Un incidente mortale s’è verificato lungo la strada statale 121 in territorio di Mezzojuso in provincia di Palermo. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto tra Mezzojuso e Vicari sulla statale Palermo Agrigento. Il bilancio è di un morto e un ferito grave trasportato in elisoccorso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo. Lo scontro frontale è avvenuto tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima e il ferito grave viaggiavano a bordo della vettura. ferito anche l’occupante del furgone.

Nell’incidente è morto un uomo di 66 anni, Cono Gugliotta, originario di Leonforte in provincia di Enna. Viaggiava nella Fiat 600 con la sorella di 61 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico in gravi condizioni. È rimasto ferito nello scontro anche l’autista del furgone, trasportato all’Ospedale Buccheri La Ferla e non in pericolo di vita.