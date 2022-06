Comunali, Salvini: “Meno voti di Fdi? Mio competitor è sinistra”

“Per la prima volta nella storia la Lega entra in maggioranza a Palermo e Messina. Al Nord tra Lombardia e Veneto abbiamo preso 16 sindaci nuovi. Sicuramente abbiamo perso a Lodi, Padova e in altre citta’, ma in altri posti siamo cresciuti. Meno voti Fdi? Il mio concorrente e’ la sinistra. Se dentro al centrodestra c’e’ qualcuno che cresce di piu’ evviva, l’importante e’ che la matematica non venga offesa, il numero dei nostri sindaci e’ inoppugnabile”.

Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Radio anch’io, commentando i dati delle elezioni amministrative ed in particolare la crescita di Fratelli d’Italia al Nord rispetto alla Lega.