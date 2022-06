Bimba uccisa, Pd: “Perchè lo Stato arriva sempre dopo?”

“Ma chi li tutela oggi i bambini? E’ evidente che quella mamma, che ha partorito quando era ancora un’adolescente, con un compagno un po’ piu’ piccolo di lei, aveva bisogno di essere sostenuta e aiutata sin dalla nascita di Elena. E’ evidente che, dopo la separazione dal compagno, avrebbe avuto bisogno di un aiuto dalla sua comunita’. E se poi picchia la bambina al punto da procurarle una frattura alla gamba, vuol dire che ci sono tutti i segni di allarme che avrebbero dovuto far scattare una rete di aiuto e di sostegno. E invece lo Stato arriva sempre dopo. Non so se da lassu’ Elena riuscira’ mai a perdonarci”. Lo affermano i deputati dem, Paolo Siani, vicepresidente della commissione Infanzia, e Paolo Lattanzio, capogruppo Pd della commissione, commentano la morte di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti, a Mascalucia in provincia di Catania.