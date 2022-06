A 18 Messina – Catania: un morto e tre feriti in un incidente stradale

E’ stato di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri sera dopo le 23 sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera.

La vittima è un 47enne, originario di Paternò. Violentissimo l’impatto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris; a bordo di quest’ultima viaggiavano le tre persone rimaste ferite mentre sulla Fiesta si trovava la persona deceduta. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell’auto, forse per un malore o un colpo di sonno, finendo contro il guard rail. Sarebbe poi sopraggiunta l’altra auto che non sarebbe riuscita ad evitare l’ostacolo prendendo in pieno la Ford Fiesta. Il conducente dell’utilitaria è morto sul colpo.