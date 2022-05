Sommatino, Infuso abbandona FI e spiega le sue ragioni

Il commissario cittadino Gianluca Infuso del gruppo sommatinese di Forza Italia e ha diffuso una nota nella quale ha manifestato la sua volontà di abbandonare il partito di Forza Italia e il progetto politico dell’On. Michele Mancuso a seguito delle vicende politiche che si sono sviluppate e maturate durante questa prima fase di composizione delle liste civiche.

“Mai avremmo immaginato di non avere un supporto tangibile ma solo di “facciata” da parte della segreteria provinciale del partito, anzi, ci è stato chiesto, sin da subito e più volte di fare un passo indietro o di lato nei confronti di un’altro candidato che nulla ha a che fare con il progetto politico della locale sezione di forza italia e con l’aggravante che diversi esponenti, compreso il consigliere scarlata, si sono schierati in altre liste opposte, incomprensibilmente nel totale silenzio del coordinamento provinciale; la nostra lista civica era data per vincente da molti ma probabilmente si pensa troppo alle prossime elezioni regionali.

a tutto ciò, ha fatto seguito l’abbandono da parte di un piccolo gruppo di agricoltori e forestali che hanno reso il progetto politico ” rendiamo grande sommatino” poco credibile, tant’è vero che dopo questo episodio ho contattato circa trecento persone per unirsi a questo grande progetto, purtroppo siamo a Sommatino e non a Sparta e nessuno ha voluto metterci la “faccia”, pertanto abbiamo deciso di ritirare il progetto di cambiamento basato sullo sviluppo del comparto agricolo da circa trent’anni abbandonato a se stesso e sugli altri settori che avrebbero portato economia, posti di lavoro e un futuro basato sul lavoro.

A seguito di questa scelta, siamo stati contattati dalle altre liste con proposte anche allettanti, che abbiamo valutato con grande attenzione, ma spesso impraticabili e quindi scartate, anche perché riteniamo di non averne di bisogno .

Pertanto, riteniamo concluso in maniera irrevocabile il nostro impegno politico e ringraziamo tutti gli organi di partito, i sostenitori, gli amici che ci hanno accompagnato in questi lunghi anni dove sono stati raggiunti obiettivi importanti per la crescita e lo sviluppo del territorio sommatinese, soprattutto sul fronte sanitario e della sicurezza grazie all’impegno dell’On. Michele Mancuso e che sempre ringrazieremo per l’impegno proficuo.

Rivolgiamo un augurio a chi guiderà il partito in futuro.”