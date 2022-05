Sicilia, Musumeci: “Meloni e Salvini si parlino e risolvano”

“Io credo che Meloni e Salvini debbano sentirsi, parlarsi, e in mezz’ ora si risolve tutto”. Lo afferma Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, in un articolo sul Corriere della Sera, parlando della spaccatura che si e’ creata nella coalizione di centrodestra sulla sua ricandidatura a governatore.

“Il tema non e’ locale ma nazionale, loro devono decidere”, prosegue Musumeci. E su Micciche’ aggiunge: “Non mi ha chiamato, ma non e’ un problema. Oggi eravamo in Aula assieme. Mica bisogna essere amici per fare politica dalla stessa parte”.

Musumeci non teme nessuna “mossa del cavallo”, quella evocata contro di lui da Gianfranco Micciche’ in una presunta telefonata con Silvio Berlusconi: “Ma figuriamoci. Fu inventata nel lontano ‘600 da Pietro Carrera, nato a Militello in Val di Catania, come me e Pippo Baudo: nel gioco degli scacchi io le mosse le conosco”, conclude.