Scala dei Turchi. Di Caro (M5S): E’ più facile che l’acquisti Elon Musk che la Regione risolva diatriba su proprietà

“E’ più credibile il fatto che Elon Musk acquisti la Scala dei Turchi, che la Regione Siciliana con il suo assessore Cordaro risolva l’annosa vicenda della proprietà di quel sito”. E’ la provocazione lanciata dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro a proposito dell’ancora mancata regolamentazione della proprietà della Scala dei Turchi nell’Agrigentino e della diatriba tra il proprietario Sciabarrà e la Regione Siciliana.

“Da anni – spiega Di Caro – dimostriamo, carte alla mano, la totale inazione della Regione che tramite l’assessore Cordaro non riesce, o non vuole mettere un punto alla questione. Proprio su input del Movimento 5 Stelle, l’Assemblea Regionale Siciliana ha affrontato il caso Scala dei Turchi nel corso di apposite commissioni. Abbiamo più volte incalzato il governo regionale, il parlamento e le parti in causa a regolamentare il sito ma la Regione a guida Musumeci, è invece un fallimento su tutti i fronti. Scala dei Turchi compresa”.