San Cataldo, stalli sosta per disabili in prossimità delle farmacie: approvata in consiglio comunale la propossta del M5s

Durante il Consiglio Comunale di lunedì scorso, tra i punti all’ordine del giorno, è stata discussa e approvata all’unanimità la proposta del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, dell’istituzione di stalli di sosta per i veicoli al servizio di persone con disabilità da realizzare in prossimità delle Farmacie ricadenti nel territorio di San Cataldo.

La mozione a firma dei consiglieri David Alù, Adriano Bella e Cinzia Naro, impegna l’ Amministrazione comunale all’istallazione degli stalli di sosta gialli in prossimità delle Farmacie, ovvero in viale dei Platani, via Mazzini, corso Sicilia, via Babbaurra, corso Vittorio Emanuele, via Don Bosco, via Garibaldi, via Aldo Moro.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – affermano in una nota congiunta i consiglieri Alù, Bella e Naro – votare il testo ad Unanimità è stato un atto di Senso Civico per garantire il rispetto dei Diritti e le esigenze dei nostri concittadini con disabilità”.