San Cataldo, sport. Comparato e Amico ringraziano le società sportive sancataldesi per i risultati raggiunti

“Con lo sport si impara a rispettare il prossimo, si impara ad aiutare un compagno in difficoltà, si impara a rialzarsi dopo una brutta caduta e si impara a migliorare se stessi, con il corpo e la mente, giorno dopo giorno. lo sport non è soltanto un gioco o un passatempo, ma ha una funzione sociale di fondamentale importanza. Con questa consapevolezza, insieme al neo assessore allo Sport Gabriele Amico, giunti a questo punto, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle società sportive di San Cataldo. È stata una stagione entusiasmante e complessa. Chi ama lo sport, infatti, sa bene che dietro ad ogni partita c’è molto di più, c’è sacrificio, passione, amore”. A dirlo è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.



Interviene anche l’assessore Gabriele Amico: “Un ringraziamento va alla Sancataldese e ai suoi dirigenti, al mister, ai tesserati, al Commando Neuropatico e a tutti i tifosi. L’obiettivo centrato della salvezza consente alla città di San Cataldo di continuare a vivere la serie D, una categoria che questa piazza merita. Ricordiamo quelle prime dieci giornate di sfortuna, da cui solamente un gruppo solido e forte poteva uscirne in questa splendida maniera. Dietro questi traguardi, si nascondono sacrifici personali ed economici che meritano riconoscimento e supporto. Nelle scorse settimane, la Vigor e la Masterpro hanno completato la loro stagione, mantenendo rispettivamente la serie C1 e la prima categoria. C’è grande soddisfazione anche per il risultato del calcio femminile, rappresentato dalla Gloria. Con lo sport vince la città, e si assolve una funzione sociale di fondamentale importanza. Per questa ragione, colgo questa occasione per dimostrare la massima vicinanza da parte della nostra Amministrazione per il proseguo delle attività”.

“Questo è il futuro che desideriamo per la nostra comunità, questi i cittadini che continueranno a portare in alto il nome di San Cataldo. A loro auguriamo un cammino prospero e ricco di nuovi traguardi, proprio come quelli conseguiti fino ad ora” conclude Comparato.