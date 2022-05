San Cataldo: concerto della Giovane Orchestra Sicula a un evento su San Francesco di Sales

Palermo, presente la Giovane Orchestra Sicula al convegno organizzato dall’istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile in occasione dei 400 anni dalla morte di San Francesco di Sales il 13 e 14 maggio 2022.

Apprezzata l’esibizione dei musicisti del centro Sicilia rappresentati dalla quasi decana Giovane Orchestra Sicula diretta dal Sancataldese Raimondo Capizzi che così si esprime: “la musica è veicolo di pace, deve essere così, abbiamo accettato subito l’invito di Don Domenico e Don Arnaldo perché San Francesco di Sales ci insegna i principi fondamentali dell’accoglienza e dell’ascolto fraterno. La GOS sposa questi principi per la missione di formazione che si è posta per i giovani e lo dimostra con i fatti.”È stato presentato un repertorio molto gradito al numeroso pubblico presente, da Nino Rota a Ennio Morricone passando per Piovani.I musicisti: Mattina Carneglia, Mattia Arculeo, Veronica Pontorno, Fabrizia Gioé, Chiara Bellavia, Salvatore Clemente, Salvo Buetto, Sergio Todaro, Flavio Randazzo, Enrico Bellina, Giuseppe Debole, Salvo Marino. Provenienti da Caltanissetta, Catania, Palermo, Leonforte, San Cataldo e Ficarazzi.