Favara, Musumeci in visita istituzionale: «Promuovere i centri ricchi di arte come mete turistiche»

Visita istituzionale del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Comune di Favara, nell’Agrigentino. Il governatore è stato accolto al Palazzo di Città dal sindaco Antonio Palumbo e dalla presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi.

«Noi dobbiamo fare della cultura il nostro motore di crescita e Favara è ricca di risorse preziose. Il New York Times scrive che la Sicilia è la settima meta preferita al mondo. L’impegno della Regione è quello di promuovere i nostri centri in tutte le fiere internazionali del turismo. Se partiamo dalla cultura connessa al turismo, dall’agroalimentare, dalla natura, garantendo adeguate infrastrutture materiali e digitali, possiamo consentire ai nostri ragazzi di avere un futuro in questa terra», ha detto il presidente Musumeci nel corso dell’incontro con la giunta ed i consiglieri, nell’aula “Falcone e Borsellino”.

Accompagnato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, e dalla presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giusy Savarino, il governatore ha visitato anche la biblioteca comunale “Barone Antonio Mendola”, dove sono custoditi preziosi volumi dell’Ottocento, alcuni dei quali bisognosi di restauro.