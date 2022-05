DLF Nissa Rugby a Siracusa: la seniores vince 18 a 10 e “saluta” Manuele Tringali. Mini rugby, nisseni protagonisti del raggruppamento

Siracusa gioiosamente “invasa” dalla DLF Nissa Rugby che domenica 22 maggio si è recata in terra aretusea con la seniores maschile ed il mini rugby. Staff tecnico al completo ed autobus, contornato da numerose vetture di genitori ed appassionati.

I piccoli atleti della palla ovale sono stati protagonisti nelle categorie under 5-7-9-11-13 nel raggruppamento che si è svolto al campo scuola “Pippo Di Natale” organizzato dal Syrako. Mattinata di sport e rugby, rallegrata ed impreziosita da un clima estivo. Al seguito dei ragazzi molte famiglie nissene per una giornata di autentico divertimento sul terreno di gioco e sugli spalti.

Poi è stata la volta dei “grandi” che, per il campionato di serie C, hanno affrontato i padroni di casa del Syrako. Match vigoroso e vibrante che ha regalato molteplici emozioni: i nisseni si sono imposti per 18 a 10.

Il match è stato preceduto da un toccante momento. La società del presidente Giuseppe Lo Celso ha consegnato un mazzo di fiori ed una targa ricordo a Manuele Tringali, accolto sul rettangolo da gioco da un “corridoio” di festanti piccoli atleti nisseni, che dopo dieci anni di orgogliosa appartenenza alla DLF Nissa Rugby, è sceso in campo per la sua ultima partita. “Grossa” perdita per la formazione nissena, considerando la caratura morale e tecnica di un atleta che è stato, per oltre due lustri, una colonna del quindici di Caltanissetta.