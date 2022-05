Caltanissetta, PD: si allarga e rafforza la segreteria, Carlo Vagginelli nominato vice-segretario provinciale

In vista delle prossime elezioni regionali si allarga e rafforza la segreteria provinciale PD. Il segretario provinciale Peppe Di Cristina ha infatti nominato Carlo Vagginelli quale nuovo vice-segretario al fianco di Gabriele Amico, neo-assessore al Comune di San Cataldo.

A Vagginellli, già segretario del circolo PD Guido Faletra, è affidato il compito di coordinare il lavoro della segreteria e dei circoli della provincia di Caltanissetta.

“Con l’ingresso di Carlo Vagginellli in segreteria provinciale – afferma Di Cristina – completiamo e rafforziamo la squadra del PD, promuovendo una classe dirigente nuova, competente e radicata nel territorio. Ora lavoreremo tutti insieme sui prossimi obiettivi, a partire dalle imminenti elezioni amministrative”.

“Ringrazio Peppe Di Cristina – aggiunge Vagginelli – per la fiducia espressa nei miei confronti, ma anche le tante compagne ed i tanti compagni che mi hanno incoraggiato ad assumere questo nuovo incarico. Ci impegneremo con determinazione per rinnovare il PD, caratterizzandolo sempre più come la forza del lavoro, dei diritti, dell’ambiente e della legalità. Sin dai prossimi giorni stimoleremo la discussione dei circoli in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, per offrire ai cittadini della nostra provincia una opportunità di riscatto“.

Nei prossimi giorni sarà convocata l’assemblea dei segretari di circolo per avviare una campagna di ascolto ed elaborazione programmatica attorno ai temi che saranno al centro delle prossime elezioni regionali: lavoro e sviluppo sostenibile, salute ed istruzione, diritti e legalità.