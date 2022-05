Approvate all’Ars le super Zes, Lantieri (FI): “Con mio emendamento priorità al rilancio delle Aree interne”

“Ieri in aula all’Ars mi sono battuta affinché fosse approvato un mio emendamento alla norma fondamentale per attirare ancora di più gli investimenti sul nostro territorio, ovvero quella sulle super Zes. Grazie a tale emendamento però, anche le Aree Interne tornano ad essere protagoniste, perché potranno avvalersi di ulteriori vantaggi fiscali. Dunque anche le imprese localizzate all’interno delle Aree interne della Sicilia centrale, potranno beneficiare di un regime fiscale ancora più agevolato, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni derivate dall’attività svolta.

Una grossa opportunità con ricadute anche in termini occupazionali. Per rilanciare la nostra economia servono misure straordinarie. Questa lo è. Sono soddisfatta perché il Parlamento siciliano, decidendo di approvare la mia iniziativa, ha compreso l’importanza che hanno le Aree Interne dell’entroterra siciliano nell’ottica di un indotto locale e regionale”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, on. Luisa Lantieri.