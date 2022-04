Mussomeli, Raduno in Piazza Umberto organizzato da ANPI “Bella ciao” Mussomeli

MUSSOMELI – Dalla locale ANPI “Bella ciao” riceviamo e pubblichiamo: “Quest’anno il 25 aprile si veste di un significato particolare. La memoria e la Resistenza diventano veicolo per rimarcare con forza il rifiuto verso ogni tipo di conflitto, sopraffazione, negazione di diritti. L’impegno per la pace è un appuntamento a cui non ci va di mancare e che, come locale sezione ANPI, teniamo a ripetere proprio in occasione del 77° Anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista in Italia. Poco più di un mese fa, ci siamo ritrovati, tutte e tutti insieme, lungo le strade di Mussomeli, uniti dalla convinzione che il ricorso incondizionato alla violenza e alla vendita delle armi come fonte di profitto da parte degli Stati vadano duramente condannati, senza se e senza ma. Da allora, il nostro appello alla pace – per l’Ucraina e per tutti i popoli vessati dalle guerre in atto – non ha perso intensità. La discussione intorno al tema bellico ci spinge a non dare per scontati i valori ereditati grazie al sacrificio di partigiane e partigiani: la libertà, l’uguaglianza, la conquista dei diritti della persona. La minaccia di derive totalitarie è purtroppo sempre attuale e assicurare linfa vitale a questo assetto di princìpi, attraverso impegno e azioni concrete, è un dovere che dobbiamo sempre sentire nel profondo. In linea di continuità con le iniziative delle varie sezioni ANPI e in nome di una pronta interruzione delle ostilità, prendiamo in prestito le parole del Presidente Pagliarulo che così descrive le prossime celebrazioni della Resistenza: «proponiamo un grande 25 aprile come giornata di impegno per la pace. Per questo abbiamo titolato il manifesto del 25 aprile “L’Italia ripudia la guerra”. Nella Costituzione solamente in due articoli è citata la parola Italia: fondata sul lavoro, ripudia la guerra». Proprio la vignetta di Alice Milani, scelta come manifesto nazionale per commemorare la Resistenza, sarà al centro del nostro appuntamento. Ci ritroveremo a Mussomeli, in piazza Umberto I, a partire dalle 9:30, dove, come occasione di incontro, riprodurremo dal vivo l’immagine di donne, uomini, bambine e bambini seduti in cerchio, simbolicamente protesi verso quell’ideale di pace di cui il nostro testo costituzionale – nato dalla Resistenza – è instancabile portavoce. (Il direttivo della sezione ANPI “Bella Ciao”) .