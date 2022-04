Caltanissetta, le volanti della Polizia di Stato: ‘martellante’ attività di controllo del territorio

CALTANISSETTA – La principale forma di prevenzione in grado di incidere direttamente sulla soglia dell’allarme sociale, con l’immediato risultato di impedire la commissione di reati, è rappresentata dal controllo del territorio eseguito anche e soprattutto dagli equipaggi della sezione volanti. Nella nostra città, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono stati effettuati 6.380 interventi, controllate 17.293 persone, di cui 9.011 sottoposte a misure anticrimine, e 6.106 veicoli.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno operato 9 arresti in flagranza di reato, denunciato 240 persone in stato di libertà, eseguito 346 perquisizioni e 85 sequestri ed elevato 264 sanzioni per violazioni al codice della strada. Le volanti, nel corso dei servizi di pattugliamento, hanno percorso 159.985 chilometri.

Tale costante e certosina attività, svolta in turni h/24, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, ha contribuito a rendere più sicura la nostra città incidendo positivamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.