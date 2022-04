Aeroporto Catania: nuovo Cda, la nissena Giovanna Candura eletta presidente della Sac

Eletta all’unanimita’ la nuova governance dell’Aeroporto di Catania. Dopo tre anni vengono rinnovati i vertici della societa’ di gestione dello scalo etneo, con una nuova composizione del consiglio di amministrazione che vede la riconferma dell’Amministratore delegato. Nico Torrisi, che guida la Sac dall’ottobre 2016, ha ottenuto la fiducia dell’intera Assemblea, che lo ha voluto nuovamente a capo dell’aeroporto di Catania. Sono stati eletti anche il nuovo presidente Giovanna Candura, gia’ vice Presidente della Societa’ e i consiglieri di amministrazione Marco Romano, Maria Elena Scuderi, e Carola Parano. All’Assemblea dei soci che ha eletto il nuovo CdA e approvato il bilancio di esercizio 2021, erano presenti per la Camera di Commercio del Sud-Est il presidente Pietro Agen, per il Comune di Catania l’assessore Sergio Parisi, per la Citta’ metropolitana di Catania il commissario Federico Portoghese, per Irsap il commissario ad acta Giovanni Perino. Il nuovo CdA di Sac e’ cosi’ composto: Giovanna Candura, Presidente; Nico Torrisi, amministratore delegato; e i consigleri Marco Romano, Maria Elena Scuderi e Carola Parano.