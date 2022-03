Sicilia, promossa la VII edizione del Bando Volontariato

La Fondazione Con il Sud promuove la VII edizione del Bando Volontariato, nella consapevolezza del ruolo centrale che le organizzazioni ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei legami sociali.

In particolare, quelle di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione nel periodo 2007-2021 (ossia Avellino in Campania, Brindisi e Taranto in Puglia, Nuoro in Sardegna, Caltanissetta in Sicilia), potranno essere sostenute per lo svolgimento delle loro attività ordinarie. Per affrontare le nuove sfide e per garantire la ripresa delle importanti attività svolte dal volontariato del Mezzogiorno, la Fondazione mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro.

“Volontariato: non basta parlarne bene, bisogna concretamente sostenerlo -ha affermato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud- Abbiamo ribadito diverse volte la centralità del volontariato e la sua particolare efficacia nel rispondere ai bisogni delle comunità. Nel corso dell’emergenza sanitaria, l’impegno delle organizzazioni è stato fondamentale.

Malgrado limitazioni, difficoltà e rischi, il volontariato non ha mai fatto un passo indietro, dimostrando di mettere sempre al centro del proprio lavoro il benessere e i bisogni della collettività. Vogliamo continuare a sostenere questo straordinario mondo e la sua capacità di saper creare legami sociali, premiando il lavoro svolto per favorire e promuovere percorsi di infrastrutturazione sociale anche in un periodo in cui sembrava impossibile”.

Rispetto al bando, il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è legato alla presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, capacità gestionale, radicamento e impatto territoriale, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e l’attività rivolta alle comunità locali.