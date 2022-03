San Cataldo, Comparato e Guttilla: consiglio comunale straordinario e urgente, giovedì 3 marzo su guerra in Ucraina

“Si terrà giovedì 3 marzo, alle ore 17, il consiglio comunale straordinario e urgente nel merito della grave escalation verificatasi negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore in Ucraina. Nel merito, ci teniamo molto a ringraziare il presidente del Consiglio, i capigruppo consiliari e tutti i consiglieri per aver accettato la nostra proposta e aver condiviso la decisione di devolvere tutto il gettone di presenza, un piccolo e simbolico atto concreto di vicinanza e sostegno alle famiglie che stanno vivendo questo tragico momento storico anche attraverso la donazione ad Associazioni impegnate in questa emergenza umanitaria”. A darne notizia sono il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’Assessore Marianna Guttilla.

“All’ordine del giorno, – dice l’assessore Guttilla da cui è nata la proposta – tratteremo la situazione in Ucraina, la posizione dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale di San Cataldo.

Al termine, verrà redatto un documento condiviso con quanto discusso dall’assise.

Il dibattito sarà aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle scuole, ai sindacati e ai rappresentanti delle varie forze politiche. Sarà anche possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta streaming, dai canali ufficiali del Comune di San Cataldo”.“Condanniamo con fermezza e convinzione tutte le gravissime forme di dittatura, ripudiando la guerra in tutte le sue forme e manifestazioni, ripudiando l’uso delle armi e qualsiasi forma di violenza verso altri esseri umani” concludono il sindaco e l’assessore di San Cataldo.