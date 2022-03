Marathon Caltanissetta alla StraLicata con 14 runner tra esordi e “vecchie conoscenze”

Si è disputata domenica scorsa, a Licata, la quarta edizione della StraLicata, seconda prova del Grand Prix regionale di corsa su strada, organizzata dall’Atletica Licata.

Circa 400 gli atleti che hanno preso parte all’evento sportivo in tinta giallo/blu, tutti con la stessa speranza, con gli stessi colori al volto; contro la guerra, inneggiando la pace per l’Ucraina.

Un percorso lungo 10 Km, al quanto pianeggiante, sviluppato tra le vie del paese e che per un tratto costeggiava il mare, poiché si correva sulla banchina del porto turistico “Marina di Cala del Sole”, con ormeggiate varie imbarcazioni.

Erano 14 i runners della Marathon Caltanissetta, per tre di loro si è trattato di un grande esordio, adornato da piacevoli emozioni, enfatizzate dall’affetto non trascurabile di tutti i compagni di squadra. Domenica Cannistraci, Francesco Anzalone e Carmelo Dibilio per la prima volta hanno indossato la maglia ufficiale della squadra, si sono spinti oltre la corsa domenicale e si sono impegnati, come tutti gli altri atleti, a fare di più e meglio; superare i propri limiti, in un contesto multicolor diverso dal solito, energizzante e fatto di sana competizione. Francesco, giovane sancataldese, sportivo in ambito calcistico, ha sbigottito tutti per aver concluso in 40’47’’.

Carmelo, conosciuto da tempo in quel di Pian Del Lago, appassionato di corsa e puntuale negli allenamenti, ha avuto modo di assaporare la corsa sotto un altro profilo; entusiasta e orgoglioso ha ottenuto un ottimo risultato 47’30’’. Anche Domenica, di origini messinesi ma trapiantata nel nisseno da anni, ha concluso la sua prima gara con un buon risultato ed un gran sorriso tra le labbra; estremamente affettuosa e particolarmente felice di far parte della famiglia Marathon, ha chiuso la sua 10K in 01h02’23’’.

Terza posizione di categoria PM per Mattia Falzone, diciannovenne sancataldese, il quale blocca il crono a 42’52’’; entusiasmo in squadra per le sue prestazioni e per la sua costanza nel praticare uno sport poco considerato da altri ragazzi della sua fascia d’età.

Grande escalation per Giovanni Zagarella, per lui un best time targato 43’41’’. Maria Riggi, dopo periodo di stasi poco piacevole, carica di grinta e forte determinazione ha concluso in 58’28’’.

Di seguito i tempi degli altri atleti: Luigi Trentuno 45’46’’, Giuseppe Zagarella 47’41’’, Saverio Mangione 48’46’’, Francesco Lomonaco 49’53’’, Francesco Calabrese 49’53’’, Tiziana Di Leo 54’28’’, Giuseppe Vitello 55’07’’, Luciano Mangiavillano 57’21’’.

La gara è stata vinta da Corrado Mortillaro e Virginia Salemi entrambi appartenenti alla A.S.D. Podistica Messina; 32’58’’ per il primo e 40’29’’ per la seconda.

Prossimo appuntamento, con il Grand Prix regionale di corsa su strada, domenica 20 marzo con la V Jazz Run Cross Città di Vittoria. Per quanto concerne le mezze maratone, domenica prossima, 13 marzo, si aprirà il GP con la Mezza Maratona della Concordia AG.