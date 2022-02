Viabilità in Sicilia. Musumeci: “oltre 1,2 mld per strade e ferrovie”

“Abbiamo elaborato una programmazione da 1 miliardo e 213 milioni di euro per le infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche.

Per quanto riguarda quelle idriche è il primo serio e concreto stanziamento che riceve la Regione Siciliana con 311 milioni di euro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Catania, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei progetti del Piano infrastrutturale finanziato dal ministero per il Sud attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc 2021/2027).

Previsti nel piano 493 milioni euro e 829 milioni di euro alle infrastrutture stradali, 408 milioni per quelle ferroviarie e 311 milioni al settore idrico. “Purtroppo mancano le unità lavorative – prosegue il governatore – ma ci siamo attrezzati per arrivare puntuali a questo appuntamento che vede arrivare in Sicilia già da subito un miliardo e 213 milioni”, conclude Musumeci.