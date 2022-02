Vaccini, da domenica in Sicilia prime 84mila dosi di Novavax: a Caltanissetta, 4.400

Il corriere espresso di Poste Italiane consegnera’ in Sicilia, a partire da domenica prossima, la prima fornitura di vaccini del tipo Novavax. Si tratta di 84mila dosi che Sda recapitera’ attraverso i suoi speciali furgoni nelle farmacie ospedaliere dell’Isola. I centri di destinazione si trovano a Palermo (20.800 fiale), Giarre (18.800), Milazzo (10.500), Erice Casa Santa (7.300), Agrigento (7.300), Siracusa (6.700), Ragusa (5.400), Caltanissetta (4.400) ed Enna (2.800).

“Restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi – ricorda Poste Italiane -. I cittadini potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedi’ alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via Sms al numero 339.9903947, attraverso gli sportelli ATM Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito in Sicilia.