Una ragazza per il cinema: ripartono le selezioni per indossare la corona di Krizia Moretti

Entra nel vivo con le selezioni in tutta italia il concorso nazionale una ragazza per il cinema giunto alla trentaquattresima edizione che ha visto regina 2021 Krizia Moretti.

La finale nazionale sarà dal 05 al 12 settembre e si svolgerà nel fantastico scenario del teatro antico di Taormina.

Una Ragazza Per il Cinema, per aspiranti modelle – afferma il patron Antonio Lo Presti – si differenzia da ogni altro Concorso, perché non punta alla ricerca esclusiva della bellezza femminile, ma tende ad individuare attraverso le numerose selezioni, elementi nuovi dotati di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposte nel Mondo dello Spettacolo, della Moda, del Cinema, della Pubblicità e della Televisione”. “Il nostro evento – aggiunge l’altro patron nazionale Daniela Eramo – è il primo concorso nel suo settore che offre realmente alle concorrenti opportunità di crescita professionale nei vari settori dello spettacolo. Grazie alle collaborazioni strette in ogni ambito del mondo dello spettacolo.

I concorsi di bellezza rappresentano da sempre il più importante punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità e, perché no, del cinema.

Esaltare, in tutti i suoi aspetti positivi, attraverso l’arte, lo spettacolo, la cultura, con un unico filo conduttore: la bellezza e il talento.Sono in tante le aspiranti agrigentine,nissene e ennesi inscritte al concorso e pronte a portare in passerella bellezza e talento

Per partecipare al concorso basta visitare il sito www.unaragazzaperilcinema.eu

Tramite le pagine social del concorso e tramite i profili social di Emanuele cellauro.