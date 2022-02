Sommatino. Incontro tra il sindaco e la Commissione mensa scolastica per controllo del menù somministrato agli alunni

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha reso noto di aver incontrato la Commissione Mensa Scolastica, istituita in accordo con i rappresentanti di classe e con la scuola, per il controllo del menù somministrato agli alunni. “Abbiamo pensato di valutare la proposta della ditta di un cambio del menù attuale con uno totalmente nuovo che possa essere di gradimento per gli utenti, ponendo particolare attenzione ai pasti speciali. Il nuovo menù proposto è predisposto rispettando i corretti principi nutrizionali dei piccoli utenti e sarà sottoposto alla necessaria vidimazione dell’Asp”.

Il sindaco ha poi spiegato che, nelle more del ripristino della cucina all’interno della struttura scolastica, i cui lavori inizieranno a breve, il pasto verrà preparato presso il centro di cottura della ditta appaltatrice che garantisce qualità e cura dell’intera filiera produttiva, dal ricevimento della merce e dal suo stoccaggio, alla preparazione dei pasti fino al trasporto e alla gestione del servizio di refezione dentro le scuole.

Il cibo che verrà somministrato continuerà ad essere soggetto a controlli di qualità effettuati dalla Commissione Mensa, anche attraverso assaggi periodici delle pietanze. “Continueremo ad ascoltare i suggerimenti che ci arrivano ed a confrontarci con la commissione e la ditta nel clima di collaborazione reciproca che si è creato”, ha concluso il sindaco.