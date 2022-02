Sicilia, Pnrr e politiche energetiche: un webinar curato da ANCI e Legambiente

“PNRR e le strategie degli enti locali in materia di politiche energetiche: le comunità energetiche rinnovabili (CER)”, questo il titolo dell’incontro che, organizzato da ANCI Sicilia e Legambiente Sicilia, si svolgerà in videoconferenza il 25 febbraio dalle 10.45 alle 13.

Sarà un momento di confronto su obiettivi, strategie e strumenti per il sostegno alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio regionale in vista delle importanti opportunità di finanziamento previste dal PNRR.

Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo per la produzione, distribuzione e il consumo di energia preveniente da fonti rinnovabili con lo scopo principale di offrire ai membri o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità.

È una figura, prevista dalla normativa europea, inizialmente recepita in via sperimentale con il decreto cd. Milleproroghe 2019, oggi in via definitiva grazie al decreto D.lgs. 199/2021, cosiddetto Decreto REDII. Si tratta di un insieme di persone che producono, condividono, vendono energia elettrica da fonti rinnovabili, dando vita ad un vero e proprio soggetto giuridico che può nascere anche da un connubio tra il Comune ed alcuni cittadini, contribuendo a raggiungere diversi obiettivi, dalla lotta alla povertà energetica – riducendo i costi in bolletta – alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’aumento della produzione di energia da FER.

L’incontro si aprirà con il contributo del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che illustrerà quale deve essere l’approccio degli Enti locali nell’affrontare il tema, per poi conoscere alcuni progetti pionieri in questo campo: il Progetto GECO (Green Energy Community) la comunità energetica diPilastro e Roveri (BO), il progetto della CER(S) di Napoli est, la prima CER “solidale”, il Progetto TREPESL (Transizione energetica e nuovi modelli di partecipazione e sviluppo locale)dell’Università di Catania che ha supportato la costituzione di Commonlight, la prima CER siciliana nel Comune di Ferla.Infine, si parlerà della strategia della Regione Siciliana in materia di politiche energetiche.

La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni.