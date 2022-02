Serradifalco. Approvate in Giunta le linee guida per la vendita di case ad un euro

SERRADIFALCO. Anche a Serradifalco sono state approntate le linee guida per consentire la vendita delle case ad un solo euro. La Giunta ne ha approvato le linee guida per consentire il recupero della funzione abitativa del Centro Storico attraverso la riqualificazione del suo tessuto urbanistico-edilizio con l’insediamento abitativo di famiglie e attività turistico-ricettive, ma anche di negozi o botteghe artigianali.

L’iniziativa interessa non solo i fabbricati del centro storico, ma anche quelli di proprietà privata, o di altre istituzioni, non abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, appartenenti a soggetti non interessati al recupero che manifestano la volontà di aderire all’iniziativa del Comune cedendone la proprietà ad un prezzo simbolico.

Il Comune farà solo da tramite tra potenziali venditori e potenziali acquirenti e si occuperà di dare supporto e pubblicizzare l’iniziativa al fine di sensibilizzare i privati proprietari interessati alla partecipazione all’iniziativa e a fornire chiarimenti, informazioni e collaborazione agli interessati in merito alla partecipazione all’iniziativa raccogliendo le manifestazioni di interesse presentate dai privati predisponendo le schede del fabbricato, corredate da ogni informazione utile e da fotografie sullo stato dell’immobile.

Nel sito web del Comune sarà anche realizzata un’apposita sezione denominata “Serradifalco – Case ad un euro” nella quale saranno inserite le schede fabbricato oggetto dell’iniziativa, comprensive di ogni informazione e contatto utile per gli acquirenti interessati. La durata dell’iniziativa è stata fissata in 5 anni e l’avviso pubblico sarà aperto ed utilizzabile fino ad esaurimento delle proposte di cessione che perverranno al Comune.