San Cataldo, Tradizione e Futuro: Settimana Santa, riprendiamo la tradizione

Il Movimento politico Tradizione e futuro di San Cataldo, in una nota stampa a firma di Vincenzo Naro e Giuseppe Di Vita, accende i riflettori sulla settimana santa sancataldese.

Tra 11 settimane arriva la Settimana Santa. Il tempo stringe, e sentiamo l’esigenza di riaprire il dibattito e provare a riprendere da dove, a causa della pandemia, ci si è fermati.

Il ritorno alla normalità, per la nostra città, passa anche attraverso la settimana santa sancataldese, non possiamo permetterci un ulteriore rinvio, se non per eventuali restrizioni.

Il nostro gruppo ha messo al centro del proprio programma elettorale, la settimana santa, adesso vogliamo continuare a riaccendere i riflettori e riaprire il dibattito. Siamo a disposizione per supportare tutte le procedure per ripartire, invitiamo l’amministrazione a coinvolgere gli addetti ai lavori, per il rilancio della nostra più importante tradizione. Ci auspichiamo inoltre, che si possa finalmente parlare, per i prossimi anni, di un progetto di sviluppo di questa manifestazione, dal punto di vista culturale e territoriale.