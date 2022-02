San Cataldo. Dal 21 febbraio potranno essere presentate le istanze per ottenere il Bonus Affitto 2020

SAN CATALDO. Si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini di presentazione delle istanze per ottenere il Bonus Affitto per l’anno 2020. Ne ha dato comunicazione l’assessore ai servizi sociali Marco Andaloro. Si tratta di un’importante opportunità che garantisce la difesa del diritto ad un’abitazione per tutti i cittadini.

“Siamo lieti che finalmente, dopo due anni, si sia sbloccato un fondo utile per i nostri concittadini – ha detto l’assessore Andaloro – come Amministrazione, faremo il possibile per far conoscere le opportunità che arrivano anche dallo Stato e dalla Regione, in particolar modo quelle destinate alle fasce più deboli e a chi ha subito la crisi dovuta alla pandemia”.

Il bando si trova pubblicato sul sito del Comune di San Cataldo al seguente link https://www.comune.san-cataldo.cl.it/…/bando-pubblico…/ – individua le fasce reddituali a cui è destinato il bonus. Le richieste dovranno essere inoltrate a partire DALLE ORE 9:00 del 21 febbraio fino alle ore 18 del 21 aprile previo accreditamento dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. Per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID di livello 2 e CIE. I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell’assistenza dei Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che l’accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.