San Cataldo. Convocato il Consiglio comunale per il 17 febbraio alle ore 18

SAN CATALDO. E’ stato convocato in seduta ordinaria per il 17 febbraio alle ore 18 il consiglio comunale presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale. Questo l’ordine del giorno della seduta:
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI SEDUTE PRECEDENTI (NN. 10 – 53 DEL 2021)
2. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI COMPONENTI I GRUPPI CONSILIARI “VASSALLO SINDACO” E “TRADIZIONE E FUTURO”, SULLO STATO DI DEGRADO IN CUI VERSA ATTUALMENTE PIAZZA CALVARIO E INVITO ALLA RIVALORIZZAZZIONE DELLA STESSA (PROT. 1124/22)
3. INTERROGAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI MOVIMENTO 5 STELLE SULLA RIAPERTURA PARCO DELLA PACE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (PROT. 2904/22)
4. INTERROGAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI NARO V., MANGIONE E APRILE RELATIVO A STATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA (PROT. 3801/22)
5. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DI DIVERSI CONSIGLIERI (G. MODAFFARI +5) DESTINAZIONE PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE (PROT. 2088/22)
6. MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULL’OBBLIGO PER IL GESTORE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DI DOTARE I PARCHIMETRI DI POS (POINT OF SALE) (PROT. 2102/22)
7. MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CON ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA TORRE CIVICA. – AVVISO PUBBLICO – (PROT. 2103/22)
8. MOZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” SUL RICONOSCIMENTO, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI LOCALI PER MEZZO DELL’ATTESTAZIONE COMUNALE DE.CO (DENOMINAZIONE COMUNALE) (PROT. 3375/22)
9. PROPOSTA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’” DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER I PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO (DELIBERA DELLA C.S. CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 13.11.2020) SOSTA GRATUITA RISERVATA ALLE PERSONE ULTRA OTTANTACINQUENNI (PROT. 36676/21)
10.DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO ACCONTO TARI