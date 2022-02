San Cataldo. Comparato e Guttilla: “Fondamentale coinvolgere tessuto produttivo del Comune. Al via una task force

SAN CATALDO. “Coinvolgere, ascoltare e sostenere i nostri Commercianti e i nostri Imprenditori è di fondamentale importanza per affrontare e superare il difficilissimo periodo che a causa della pandemia sta vivendo anche la nostra Comunità. A tal proposito, grazie al lavoro portato avanti dall’Assessore alle Attività produttive e Sviluppo Marianna Guttilla e con la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente Michele Giarratano, nelle scorse ore, abbiamo convocato e incontrato, presso l’Aula consiliare del nostro Comune, tutti i commercianti dei settori ristorazione, bar e rosticcerie. Presenti anche il Tenente della locale Caserma dei Carabinieri e il facente funzione Comandante dei Vigili Urbani”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Un incontro conoscitivo, – spiega l’assessore Guttilla – ma anche un momento di confronto molto importante per comprendere meglio le difficoltà che stanno vivendo queste attività. Tra queste ultime, l’incertezza e la confusione generate dalle nuove misure restrittive. Nel merito, abbiamo deciso quindi che realizzeremo a nostre spese una locandina informativa, da divulgare a tutta la città, che spieghi meglio l’attuale situazione. Inoltre, siamo già a lavoro per dare il via ad un Centro di ascolto per il sovra indebitamento dove figure professioni si metteranno a disposizione per assistere e affiancare le categorie per quanto riguarda nuovi finanziamenti e nuove forme di sostegno”.

“L’Assessore Guttilla, – afferma Comparato – dalla sua, dopo aver organizzato questo incontro, predisporrà altri futuri incontri con le varie categorie produttive, dove aver già ascoltato le diverse sigle sindacali, per creare una Task Force di confronto e per cercare di avviare procedure di reciproco sostegno. La nostra Amministrazione è dalla parte dei commercianti. Metteremo a loro disposizione e delle categorie produttive gli strumenti che possediamo, seppur esigui, per sostenere la nostra Comunità. Definiremo quindi un calendario di incontri periodici per esporre le esigenze, difficoltà, problemi, soluzioni e iniziare una rete di collaborazione fattiva” conclude il sindaco.