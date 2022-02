San Cataldo, Comparato e Andaloro: “Pubblicato sul sito del comune il bando per accedere al fondo nazionale delle abitazioni in locazione”

“Si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini di presentazione delle istanze per ottenere il Bonus Affitto per l’anno 2020. Un’importante opportunità che garantisce la difesa del diritto ad un’abitazione per tutti i cittadini. Siamo lieti che finalmente, dopo due anni, si sia sbloccato un fondo utile per i nostri concittadini. Come Amministrazione, faremo il possibile per far conoscere le opportunità che arrivano anche dallo Stato e dalla Regione, in particolar modo quelle destinate alle fasce più deboli e a chi ha subito la crisi dovuta alla pandemia”. A darne notizia sui social sono il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’assessore Marco Andaloro.

Il bando – pubblico sul sito del Comune di San Cataldo al seguente link https://www.comune.san-cataldo.cl.it/informazioni/bando-pubblico-legge-9-dicembre-1998-art-11-fondo-nazionale-delle-abitazioni-in-locazione/ – individua le fasce reddituali a cui è destinato il bonus.

Le richieste dovranno essere inoltrate a partire DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 21 FEBBRAIO 2022 FINO ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 21 APRILE 2022 previo accreditamento dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. Per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID di livello 2 e CIE.

I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell’assistenza dei Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo resta