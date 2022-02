Provincia di Caltanissetta, tragico incidente con 2 morti: auto contro ambulanza

Incidente mortale sulla strada statale 626 nei pressi di Butera, in provincia di Caltanissetta. Per cause ancora da accertare, un’auto e un’ambulanza si sono scontrate frontalmente e nell’impatto due persone hanno perso la vita. La strada è stata chiusa al traffico all’altezza del km 45. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.

Deceduti il guidatore del veicolo ed il paziente che l’ambulanza stava trasfrendo all’ospedale di Gela. Feriti anche un infermiere, in gravi condizioni, che l’elisoccorso ha condotto nel capoluogo nisseno ed il medico.

(Foto quotidianodigela)