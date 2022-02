Milena. Ad Aix Les Bains s’è riunito il Comitato per il 30° anniversario di Gemellaggio

MILENA. Prima riunione operativa per il Comitato del gemellaggio tra Milena ed Aix Les Bains in vista del trentesimo del Gemellaggio tra Milena e Aix-les-Bains. Un gemellaggio che, in 30 anni, s’è sempre perpetuato all’insegna degli scambi culturali in un clima proficuo di confronto e crescita. Il gemellaggio è del 3 ottobre 1992.

Il Comitato del Gemellaggio, proprio nei giorni scorsi, si è riunito nel municipio di Aix-les-Bains con l’obiettivo di gettare le basi per i festeggiamenti del trentennale gemellaggio con Milena. Ad accogliere i componenti del gemellaggio è stato il sindaco Renaud Beretti e la consigliera Esther Potin con delega al gemellaggio tra Milena e Aix-les-Bains.

L’Assemblea generale del Comitato del Gemellaggio è stata presieduta da Liliane Coniglio che s’è ripromessa di celebrare in questo 2022 il 30° anniversario del Gemellaggio con gli amici siciliani di Milena.