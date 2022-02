Gela, mercoledì interruzione idrica nelle zone servite da Caposoprano e Montelungo

Siciliacque comunica che a partire dal 16/02/22 sarà interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo per eseguire un intervento di riparazione urgente per l’eliminazione di una perdita in c.da Cocuzza in territorio di Gela (CL), lungo la condotta San Leo – Caposoprano.

Da domani non potrà essere garantita la distribuzione nelle zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo.

Nel dettaglio, le zone interessate all’interruzione sono:

Caposoprano alto e basso, Fondo Iozza, San Giacomo alto e basso, Scavone alto e basso, Marchitello, Manfria.